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Havalimanında çırılçıplak soyunup…

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Uluslararası Havalimanı'nda bir kadın, çırılçıplak soyununca yolcuları şoke etti.

Sozcu.com.tr
07:26 -
Haberler Dünya

İngiliz Daily Star gazetesine yansıyan habere göre; havalimanında bulunan bir yolcu tarafından kaydedilip Twitter’da paylaşılan olay 13 Ocak’ta yaşandı.

Adı belirtilmeyen kadın, bagaj teslim alanında yürürken, iç çamaşırlarını çıkardı.

Videoya yansıyan bir seste bu tuhaf olaya tanıklık eden bir yolcunun “İyi değil” dediği duyuluyor.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre; çırılçıplak soyunan kadın gözaltına alındı. Herhangi bir suçlama yöneltilmeyen kadının psikolojik değerlendirmeye tabi tutulacağı öğrenildi.

Miami Polisi, kadının “paranoya” belirtileri gösterdiğini açıkladı.

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ABD Kadın Miami Portekiz Porto Twitter
Son güncelleme: 07:29 16.01.2020
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