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Hindistan’dan vaka rekoru!

Hindistan'daki corona virüsü salgınında vaka sayılarında yeni rekor açıklandı. Yeni verilere göre, Hindistan son 24 saatte 49 bin 310 vaka tespit edildi.

19:29 -
Haberler Dünya
Hindistan’dan vaka rekoru!

Son 24 saatte ülkede 740 kişinin öldüğü açıklandı ve 49 bin 310 corona virüsü vakası tespit edildiği duyuruldu.

Hintli yetkililere göre bu sayı Hindistan'ın rekoru oldu. BBC’deki bilgilere göre ülkede toplam vaka sayısı 1,2 milyona yükseldi.

Ölü sayısı ise 740 artışla 30 bine yaklaştı.

Dünyada en fazla corona virüsü vakasının görüldüğü üçüncü ülke olan Hindistan'da, bazı eyaletlerin corona virüsü önlemlerini gevşetmeye başlamasının ardından vaka sayıları artıyor.

Bunun üzerine bazı eyaletlerde kısıtlamalar geri getirildi.

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