Hızla iyileşiyor! Ölümden dönen Navalni ayağa kalktı

Sibirya'nın Tomsk kentinden Moskova'ya gitmek üzere olduğu uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni, sağlık durumuyla ilgili son bilgileri kendisi vermeyi sürdürüyor.

Kendine geldikten sonra ilk fotoğrafını geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuklarıyla birlikte hastane odasından paylaşan Navalni, “Hepinizi çok özlüyorum. Her şeyi hala çok zor yapıyorum ama dün bütün gün kendim nefes alabildim” demişti.

Muhalif lider bugün hastaneden yeni bir paylaşım daha yaptı. Merdivenleri inerken çekilen bir fotoğrafa yer veren Navalni’nin gücünü toplamaya başladığı dikkat çekti.

‘HAYATA DÖNDÜRDÜLER’



Navalni fotoğrafın altına ise, “Size iyileşme sürecimin nasıl gittiğinden bahsedeyim. Şimdiden açık ama uzun bir yol. Henüz çözülmemiş pek çok sorun var ama Charite Hastanesi’nin mükemmel doktorları öncelikli olanın üstesinden geldi. Beni teknik olarak yaşayan ve Instagram’da hızlıca dolaşıp düşünmeden nereyi beğeneceğini anlama şansı olan bir insana dönüştürdüler” notunu düştü.

ZEHİR ŞİŞELERDEN ÇIKTI

Almanya, Fransa ve İsveç’teki bağımsız laboratuvarlar tarafından yapılan test sonuçlarına göre, Navalni’nin Noviçok maddesiyle zehirlendiği öne sürülürken, muhalif liderin nerede zehirlendiği de merak konusuydu. Navalni’nin kaldığı otel odasındaki su şişelerinde Noviçok izlerine rastlanırken, ekibi odayı didik didik aradıkları videoyu paylaşmıştı.

Navalni, ailesinin Rusya'da gerekli tedavinin yapılmadığı iddialarının ardından uzun süren girişimler sonucu Almanya'ya götürülmüştü. Navalni, Berlin'deki Charite Mitte Hastanesi’nde 22 Ağustos'tan bu yana tedavi görüyor.