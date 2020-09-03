Hollywood’un en çok kazanan yıldızı Dwayne Johnson coronaya yakalandı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, hastalığa yakalanan dünyaca isimler arasına biri daha katıldı.

Hollywood’un iki yıldır en çok kazanan oyuncusu olan Dwayne Johnson, kendisi ve ailesinin corona virüsü olduğunu duyurdu.

48 yaşındaki aktör, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaklaşık üç hafta önce yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi.

‘YAŞADIĞIM EN ZOR ŞEYLERDEN BİRİ’



Geçmişte Amerikan güreşi de yapan ve pek çok sakatlık atlatan Johnson, hastalık süreciyle ilgili, “Sizinle son 3 haftadır yaşadığım şeyleri paylaşmak istedim. Karım Lauren, ben ve iki kızımız coronaya yakalandık. Şunu söyleyebilirim ki, bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama corona bunların hepsinden daha farklıydı” dedi.

Tüm ailesinin birden hastalığa yakalanmasının kendisini sarstığını ifade eden Johnson, an itibarıyla iyileşme sürecinde olduklarını söylerken, herkesi ailesi ve kendisini koruma çağrısında bulundu.