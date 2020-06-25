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II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun ara bitti: Eyfel Kulesi ziyarete açıldı!

Fransa'nın başkenti Paris'in sembol yapısı Eyfel Kulesi, uzun bir aranın ardından bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Sozcu.com.tr
10:58 -
Haberler Dünya
II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun ara bitti: Eyfel Kulesi ziyarete açıldı!

Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan ve ülkenin sembol yapısı olarak bilinen Eyfel Kulesi ziyaretçilerine kavuştu. Corona virüsü nedeniyle Mart ayından bu yana kapalı olan Eyfel, bugün itibarıyla ziyarete açıldı.

II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun arasını veren Eyfel’e yapılacak ziyaretler, normalleşme adımları kapsamında birtakım kurallara tabi olacak.

Kuleye çıkarken yalnızca merdivenler kullanılacak.

Kuleye çıkışta yalnızca merdivenlerin kullanılmasına izin verilirken, asansörler bir süre daha devre dışı bırakılacak. 11 yaş ve üzerindeki herkesin yüz maskesi takması sağlanacak.

Yasaklar nedeniyle kulenin ikinci katından daha yukarı çıkılmasına da müsade edilmeyecek.

Yetkililer kulenin tam kapasiteyle ziyarete açılmasının önümüzdeki aylarda gerçekleşeceğini belirtti.

Dünya Fransa Paris
Son güncelleme: 11:18 25.06.2020
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