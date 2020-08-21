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İki firma acil durumlarda kullanılması için aşılarının onay alabileceğini açıkladı

Corona virüsü salgınına karşı aşı geliştirmeye çalışan iki ilaç firması yaklaşık 11 bin kişi üzerinde deneme gerçekleştirildiğini açıkladı. Firmalar ekim ayında aşılarının acil durumlarda kullanımı için onay alabileceklerini belirtti.

Sozcu.com.tr
21:58 -
Haberler Dünya
İki firma acil durumlarda kullanılması için aşılarının onay alabileceğini açıkladı

Corona virüsü salgınını durdurmak için çalışan bilim insanları aşı denemelerinde sona doğru geliyor.

Dünyanın her yerinden çeşitli aşı denemelerinin gerçekleştirildiği bilinirken son olarak Biontech ve Pfizer’ın üzerinde çalıştığı corona virüsü aşılarının yaklaşık 11 bin kişi üzerinde denendiği bilgilisi paylaşıldı.

Firmadan yapılan açıklamada denemelerin gerçekleştirildiği insanların siyahi ya da latin kökenli olduğu ifade edildi. Özellikle ABD’deki hayatını kaybeden corona virüsü vakalarının büyük çoğunluğunu siyahiler ve latin kökenliler oluşturuyordu.

Firmalar ayrıca Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile aşıların çocuklar üzerinde hangi yöntemler izlenerek deneneceği konusunda görüşüldüğünü belirtti.

Pfizer ve Biontech acil durumlarda kullanım için Ekim ayında onay alabileceklerini ifade ediyor.

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ABD Bilim Corona Rusya
Son güncelleme: 21:59 21.08.2020
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