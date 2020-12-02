İngiltere’de corona salgını karantinası sona erdi

İngiltere’de corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan bir aylık genel karantina bugün sona erdi. Bugün itibari ile restoranlar, kafeler ve mağazalar yeniden faaliyete geçti. Halk, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bir ayın sonunda serbest bir şekilde sokağa çıktı.

İngiltere genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından sabah saatleri itibarıyla mağazalar ve spor salonları ile hayati önem taşımayan ürünlerin satıldığı birçok dükkan da yeniden açıldı. Başkent Londra 2. kademe bölge ilan edilirken, belirli kısıtlamalar kapsamında iş yerleri faaliyetlerine devam edebilecek.

İstatistiklere göre Avrupa'nın Covid-19 ile en zor başa çıkan ülkelerinden olan İngiltere'de 1 aylık karantina sürecinde vaka sayıları yüzde 30 azaldı. Gelecek hafta corona virüsü aşısının uygulamaya başlanacağı bildirilen İngiltere'de halk yeni bir karantina kararı alınmadan süreci tamamlamayı umuyor.

İNGİLTERE’DE 3 AŞAMALI SİSTEME GEÇİLDİ

İngiltere parlamentosunda yapılan oylama ile birlikte bugün sona eren karantinanın ardından 3 aşamalı sisteme geçiş kararı verildi. 291 oyla kabul edilen 3 aşamalı sistem kentlerde yarın itibari ile uygulanmaya başlayacak. 3 aşamalı sistem ile birlikte alınacak önlemler ise şu şekilde:

1. aşamada restoran ve barlar 23.00'e kadar açık kalabilecek, mümkünse evden çalışılacak.

2. aşamada kapalı mekanda başka bir hane üyesiyle görüşülemeyecek, dışarıdaki buluşmalar ise 6 kişiyle sınırlandırılacak, barlar yalnızca restoran olarak hizmet verebilecek, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabilecek.

3. aşamada ise kapalı spor salonları hizmet veremeyecek, gerekli olmadığı sürece seyahat edilemeyecek, barlar ve restoranlar yalnızca paket servisi yapabilecek ve spor etkinlikleri düzenlenemeyecek.

İngiltere'nin başkenti Londra yüksek corona virüsü vaka sayılarına rağmen 2. aşamada kalırken, Manchester ve Liverpool gibi kuzey şehirleri ise 3. aşamada bulunuyor.

JOHNSON’DAN CORONA VİRÜSÜ AŞISI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Pfizer ve BioNTech’in ortaklaşa geliştirdiği Covid-19 aşısını resmi olarak onaylamasının ardından Downing Street'teki Başbakanlık Ofisinde basın toplantısı gerçekleştirdi.

Covid-19 aşısı ile ilgili açıklamalarda bulunan Johnson, “Bugün aldığımız haber, duygulandıran bir an oldu bizim için. Aşının mutlaka gönüllülüğe dayalı olarak yaptırılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim kültürümüzde zorunlu kılmak gibi bir düşünce yok. Bazı şeyleri zorunlu kılmak amaçlarımızla da örtüşen bir durum. Bundan dolayı gönüllü olarak aşı olunmasını tavsiye ediyorum” dedi.

“Uzun zamandır bilim adamlarının bizi bu hastalıktan kurtaracağı zamanı bekliyorduk, şimdi o zaman geldi. İlk olarak evlere bakıma giden personellere aşı yapılmasını planlıyoruz” diyen Johnson, aşılamanın önümüzdeki hafta yapılmaya başlanacağını belirtti.

Johnson, “Önümüzdeki hafta ile birlikte NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) İngiltere tarihindeki en büyük aşılama işlemini gerçekleştirecek. Bu çalışmaları gerçekleştirilirken gelecek yıl normal hayatlarımıza dönme umuduyla ve birlikte başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu süreç içerisinde aldığımız tıbbi önlemleri devam ettirmek ve mücadelemizi sürdürmek durumundayız” diyerek salgınla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin devam edeceğini işaret etti. (İHA)

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