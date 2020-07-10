Iraklı Türkmenler Devlet Bakanlığı istiyor: Tüm etnik gruplardan destek bekliyoruz

Irak'ta 7 Mayıs'ta yapılan oylamada 22 kişilik kabine listesinden 15 isim meclisten güvenoyu aldı.

Bir ay sonra yapılan oylamada ise merkezi hükümetin diğer 7 bakanı belirlendi. Ancak Türkmenler yeni kabinede de temsiliyet bulamadı. Bunun üzerine Meclis, Başbakan Mustafa el-Kazımi'ye Türkmen toplumu için kabineye devlet bakanlığı ekleme yetkisi verdi.

Kazımi de, eski Türkmen vekil Hasan Beyatlı'yı devlet bakanı adayı gösterdi. Bu durum Türkmenlerde sevinçle karşılandı.

Sözcü TV yayınına katılan IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf, Türkmenlerin temsiliyeti ve IKBY'nin Kerkük'te yeniden Peşmerge görevlendirme girişimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘BARIŞ YOLUNU TERCİH EDİYORUZ’

Türkmen toplumunun anayasaya göre Irak'ın en önemli üçüncü, IKBY’nin ise ikinci ana unsuru olduğuna dikkat çeken Maruf, “Bu oluşumlar içerisinde mücadelemiz, siyasi çalışmalarımız, hak talepleri ve isteklerimiz diyalog yollu oluyor. Yani barış yolunu tercih ediyoruz. Son Irak kabinesinde Türkmenler bakanlıkların dışında kaldı. Milletvekili olan Türkmen vekillerimizin baskısı neticesinde Türkmenlere Devlet Bakanlığı verilmesi teklifinde bulunuldu. Teklif karşılık buldu ve Başbakan parlamentoya bir yazı gönderdi. Önümüzdeki süreçte Hasan Beyatlı'nın bakanlık için parlamento oturumunda güven oyu alması gerekli. Hem Türkmenler hem Kürtler hem Araplar hem Şii ve Sünni gruplardan destek bekliyoruz” dedi.

‘AZINLIKLARI ZOR DURUMDA BIRAKAN POLİTİKA’

IKBY'de de daha önce bakanlıklarının olmadığını ancak şu anda kendisinin kabinede bulunduğunu anlatan Maruf, “Bu bizim için çok önemli. Biz bakanlığı fazlasıyla hak ediyoruz. Irak'ta sadece çoğunlukçu bir siyaset var, azınlık grubunu zor durumda bırakan olumsuz bir politika var. O yüzden bizim hedefimiz siyasette daha fazla yer almak. Bu dönemde önümüzde 3 seçim var. Bizim değerli milletvekillerimiz Türkmen şemsiyesi altında toplandı ve bakanlık oluşturdu. Belki erken seçim olabilir 2021 yılında. Önümüzdeki dönem seçimlere hazırlık yapıyoruz. Öncelikli hedefimiz önümüzdeki seçimde veya olacak hükümet çalışmalarında Türkmenler olarak daha etkin bir şekilde siyasi çalışmalar yapmak” diye konuştu.

‘KERKÜK’TE BARIŞIN SAĞLANMASI ÖNEMLİ’

Maruf, IKBY'nin Kerkük'te yeniden Peşmerge görevlendirme girişimlerinde bulunduğu iddialarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Bu konu ile ilgili Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ve henüz bir neticeye varılmadığını aktaran Maruf, “Irak Başbakanı’nın sözcüsü Irak Özel Kuvvetler Başkanı açıklamasını yaptı. Peşmerge görevlendirilmesi ile ilgili bir karar yok. Güvenliği Kerkük emniyeti sağlıyor. Belki ilerde Kerkük'ün etrafında IŞİD'e karşı bir operasyon yapma ihtimali vardır. Ama dediğim gibi daha net bir karar yok. Önemli olan Kerkük'te barışın sağlanması. Birlik ve beraberlik içinde yaşamak bizim için son derece önemli” ifadelerini kullandı.