Irak’taki cinayette korkunç gerçek ortaya çıktı!

Mirror Gazetesi'nin haberine göre, Irak'ın Necef şehrinde yaşayan 20 yaşındaki Melek Hayder al-Zubeyde adlı kadın, geçen hafta yüzü yanık ve vücudu sargı bezi ile sarılı şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Yerel haber kaynaklarına göre, Melek Hayder al-Zubeyde'nin ölümü, ismi bilinmeyen kız kardeşi tarafından doğrulandı.

Hastaneye kaldırıldıktan bir hafta sonra böbrek ve akciğerlerinin işlevini yitirmesi sonucu hayatını kaybeden kadının, yaşadığı acıdan dolayı çığlık atarken hemşirelerin tutumu, sosyal medyada öfkeye neden olmuştu. Yerel medya kaynakları, polis Muhammed Al Mayahli'nin karısını açıkça yaktığını belirtiyor.

Iraklı avukat Hayan-al-Khayay, teyit edilmemiş bir polis tutanağı yayınladı. Tutanağa göre, Melek Hayder al-Zubeyde, soruşturmayı yürüten yetkililere olayın bir kaza sonucu gerçekleştiği yönünde yalan beyanda bulundu.

Tutanakta kadının, kocasının ailesi tarafından tehdit edildiği ifade edildi. Bahsi geçen polis kaydında, kadının üç gün sonra ifadesini değiştirerek, kocasının kendisini benzin dökerek yakmadan önce tartışma sırasında telefon şarj kablosuyla dövdüğü belirtildi.

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