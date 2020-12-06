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İran: Fahrizade uydudan kontrol edilen silahla öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Komutan Vekili General Ali Fadvi, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin uydudan kontrol edilen makineli bir silahla öldürüldüğünü söyledi.

Güncellenme: 23:46, 06/12/2020
Haberler Dünya
İran: Fahrizade uydudan kontrol edilen silahla öldürüldü

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi, 27 Kasım tarihinde Tahran eyaletinin Abserd bölgesinde suikast sonucu hayatını kaybetmişti. İran Devrim Muhafızları Komutan Vekili General Ali Favdi öğrenciler günü dolayısıyla Tahran Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, İranlı nükleer fizikçi Mahabadi’nin suikastına ilişkin yeni ayrıntıları paylaştı.

Favdi, Mahabadi’nin yanında suikast sırasında 11 korumasının olduğunu belirterek, “Saldırıda öncelikle Nissan marka bir kamyonet korumaları dağıtmak için patlatıldı. Ardından Fahrizade’yi doğrudan öldürmek için 13 kez ateş edildi” dedi.

İranlı nükleer fizikçiyi öldürmek için ateşlenen makineli tüfeğin uzaktan kontrol edildiğini ve saldırı sırasında hiçbir insan faktörünün kullanılmadığına işaret eden Favdi, “Muhsin Fahrizade’ye 13 mermi ateş edildi. Terörist yoktu ve silah uydu vasıtasıyla uzaktan kontrol ediliyordu. Silah gelişmiş bir kamera vasıtasıyla Fahrizade’nin yüzüne zum yapmış ve yapay zeka kullanılmış” dedi. (İHA)

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