İran’dan Fahrizade suikastıyla ilgili çarpıcı iddia: İsrail’in paralı askerleri yaptı

Nükleer faaliyetleri nedeniyle ABD’yle sık sık karşıya gelen İran’da dün kan donduran bir olay yaşandı. Ülkedeki nükleer çalışmalarının önde gelen isimlerinden Muhsin Fahrizade, bombalı araç saldırısı sonrası hayatını kaybetti.

Başkent Tahran’da Fahrizade’yi taşıyan aracın geçişi sırasında bomba infilak ettirilirken, ağır yaralanan Fahrizade hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

‘NEFRETİN DERİNLİĞİNİ GÖSTERİYOR’

Fahrizade’nin ölümü İran’da büyük tepkilere yol açtı. Okların hedefinde ise büyük çoğunlukla İsrail vardı. Fahrizade’nin intikamının alınacağını söyleyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail’i paralı asker tutarak suikast düzenlemekle suçladı.

Saldırı sonrası açıklama yapan Ruhani, “Fahrizade’nin öldürülmesi, düşmanlarımızın çaresizliğini ve nefretlerinin derinliğini gösteriyor. Suikast İran’ın başarılarını engelleyemeyecek” diye konuştu.

Ruhani, saldırıya en kısa sürede karşılık verileceğini de sözlerine ekledi.

‘YAPTIKLARINA PİŞMAN EDECEĞİZ’

Ruhani’nin yanı sıra İran dini lideri Hamaney’in danışmanı Hüseyin Dehkan da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dehkan, İsrail’in Trump dönemi sona ermeden İran ile savaş peşinde olduğunu belirterek, “İsrail ortakları Trump'ın siyasi ömrünün son demlerinde İran'a karşı baskıyı artırarak büyük bir savaş çıkarmak peşinde. Acele etmeyin, zamanımız çok. Yıldırım gibi bu masum şehidin katillerinin üzerine yürüyeceğiz ve onları yaptıklarına pişman edeceğiz” dedi.

‘ÇİFTE STANDART YAPMAYIN’

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de tepkisini Twitter hesabından gösterdi. Zarif, “Teröristler İran’ın önde gelen bilim insanını öldürdüler. Saldırıda İsrail’in parmağı olabileceği ciddi bir şekilde görülüyor. Uluslararası toplumun bu konuda çifte standart yapmamasını ve terör saldırısını kınamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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