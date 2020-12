İsveç pandemideki başarısızlığa sorumlu arıyor: Acı tablo…

İsmi resmen konmasa da pandemi ile mücadelede yola ‘sürü bağışıklığı’ yöntemiyle çıkan İsveç’te İskandinavya içinde corona virüsünden en sert şekilde etkilenen ülke oldu. Toplamda 367 bin 120 vakaya rastlanan İsveç’te 7 bin 993 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

İkinci dalgaya ve yakın döneme kadar neredeyse hiç kısıtlamaya gitmeyen ve maske ile sosyal mesafe uygulamasının büyük oranda halka bırakıldığı ülke, İskandinav Yarımadası'ndaki komşuları Norveç ve Finlandiya ile karşı kıyısındaki Danimarka'ya; hatta Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'ya kıyasla daha korkunç tablo ile karşı karşıya kaldı.

KOMŞULARINI KATLADI

Tablo öyle bir boyuta geldi ki; İsveç tüm bu yaşananlara bir sorumlu arıyor. Yukarıda adı geçen 6 ülkenin toplamı kadar vakanın görüldüğü İsveç, ölüm sayılarında ise bu altı ülkenin toplamından açık ara daha fazla ölümle karşı karşıya kaldı.

The Observer’a konuşan Baş Epidemiyolojist Anders Tegnell sürecin sorumlusunun arandığı süreç hakkında, “En baştaki figür gibi görünüyor olabilirim ama İsveç’te yetkililer bir bütün olarak çalışıyor. Bu (izlenecek yol haritası) her sabah ofisimde tek başıma karar verdiğim bir şey değil” dedi.

TEGNELL’E GÜVEN AZALDI

Halkın bir bölümü “In Tegnell we trust!” (“Tegnell'e güveniriz!” ABD'nin 1956'da Kongre kararıyla belirlediği resmi sloganı olan In God We Trust: Tanrı'ya Güveniriz ifadesine bir gönderme) tişörtleri giyecek kadar Tegnell'in arkasındaydı ancak eleştiriler de oldukça sert oldu. Ipsos’un Ekim ayında yaptığı araştırmada halkın yüzde 72’sinin desteklediği Tegnell’e olan güven, yine Ipsos’un son araştırmasında yüzde 59’a gerilemiş durumda.

ʻʻ Bu sayıdaki kayıp -elbette bundan kaçınmak isterdik- görmek isteyeceğiniz bir şey değil. Buradaki sorumluluk da öyle kolayca bir kişi işaret edilerek 'Sorumlu budur' denerek belirlenemez. İsveç'te gündemi meşgul eden 'Kimin yüzünden' sorusuyla Başbakan Stefan Löfven de karşı karşıya kaldı.

Löfven, Cuma günü ilk kez hükümetin maske kullanımı konusundaki sessiz duruşunu bozdu ve vatandaşlara maske takmaları yönünde uyarıda bulundu. Sürecin çok başında sürü bağışıklığı yoluna gitmeyi planladığı anlaşılan İngiltere’nin hem ikinci dalgadan sert bir şekilde etkilenmesi hem de virüsun mutasyona uğramış halinin merkezleri arasında öne çıkması aslında sürü bağışıklığının da çözüm olamayacağını gözler önüne serdi.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI NEDİR? Sürü bağışıklığı, nüfusun yeterli bir yüzdesinin aşılama veya önceki enfeksiyonlar yoluyla bir enfeksiyona karşı bağışık hale gelmesiyle ortaya çıkan ve böylece bağışıklığı olmayan bireyler için enfeksiyon olasılığını azaltan bir bulaşıcı hastalıklardan dolaylı korunma şeklidir.

İsveç de bu konuda yapılan hatalardan ders çıkarmayı hedefliyor. Sürecin hatalı olduğunu dile getirenlerin başında ise tahta çıktığından bu yana sembolik bir rolü bulunan Kral Carl XVI. Gustaf yer aldı. Toplumsal olaylar üzerindeki yorumları oldukça etkili olan Kral, “Başarısız olduk. çok sayıda ölüm var. Korkunç bir tablo” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir İsveç Kralı Gustaf'tan corona itirafı: Başarısız olduk

The Observer’ın görüşüne başvurduğu Eskilstuna-Kuriren gazetesinin yazı işleri müdürü Eva Burman, bakım evlerinde yatan yaşlıların hastanede tedavi görmekten nasıl mahrum bırakıldığına dair Mayıs ayında ortaya çıkan şok edici açıklamaları anımsattı:

“Bu hikaye başka gazetelerde yayınlanmadı. Öylesine büyük bir haberdi ki yer veremediler. ‘Doğru olamaz’ diye düşünmüş olmalılar.”

Burman, İsveç’te medyanın da bu süreçte kritik soruları sormakta oldukça yavaş davrandığının altını çizdi. Aralık ayında Burman’ın haberini doğrularcasına İsveç’te sağlık ve sosyal güvenlik yetkilileri yaşlıların tedavisinde yapılan usulsüzlükler üzerine bir soruşturma başlattı.

SKANDAL YÖNETİM…

Yapılan araştırmada corona virüsü şüphelisi 20 kişiden yalnızca 1’inin doktor tarafından fiziken muayene edildiğini gösteren raporlara ulaşıldı. Bununla birlikte doktorların ağırlıklı olarak yaşı ilerlemiş pek çok hastaya sadece palyatif bakım (hastanın acı çekmesinin giderilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına odaklı bir bakım şekli) önerdiği de araştırma sonucunda ortaya çıktı.

15 Aralık’ta Aftonbladet’e konuşan Löfven, “Uzmanların çoğunun, önümüzde böyle bir dalga olduğunu göremediğini düşünüyorum; farklı gruplar halinde farklı senaryolar hakkında konuştular” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir İsveç'te ürkütücü 'corona' tablosu: Planlar tutmadı, İsveç komşularını katladı

Parlamentoda kurulan araştırma komisyonuyla azınlık hükümetinin üzerindeki baskı da artarken Başbakan Lövfen yönetimindeki hükümetin ve uzmanların bir araya geldiği ekibin pandemi sürecindeki kararları hedeflenenin aksine ekonomiyi de korumadı.

İsveç, corona virüsünün ekonomik hasarından kurtulmak için çalışma hayatının ve sosyal hayatın durmadığı bir stratejiye başvururken, bu plan, ne vakalar ve ölümleri düşük seviyede tuttu ne de ülke ekonomik olarak pandemiden daha az hasarla çıktı.

Sviriges Riksbank (İsveç Merkez Bankası) ekonominin bu yıl yüzde 4.5 oranında daralmasını bekliyor. Mart ayında yüzde 7.1 oranındaki işsizlik, mayıs ayında ise yüzde 9'a çıktı. Kıyas yapmak gerekirse Danimarka'da merkez bankası, ekonominin bu yıl yüzde 4.1 küçülmesini bekliyor. Ülkede mart ayında yüzde 4.1 olarak açıklanan işsizlik ise mayıs ayında 5.6'ya yükseldi.