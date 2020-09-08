İsviçre 33 bin TL asgari ücret için referandumda

27 Eylül'de İsviçre'nin Cenevre kantonu, dünyanın en yüksek asgari ücretinin ne olacağına karar vermek için sandık başına gidecek. Uygulanırsa, saatte 23 franklık asgari ücret, dünyanın herhangi bir yerindeki en yüksek ücret olacak. Bu ücret, Avustralya'nın saatte 19.84 ABD Doları (13.15 İsviçre Frangı) olan dünyadaki en yüksek asgari ücretin oldukça üzerine çıkmış olacak. Asgari ücret 40 saatlik çalışma haftasında aylık 4.100 franka (yaklaşık 33 bin 500 lira) çıkacak. Basel ayrıca 23 frank asgari ücretle sandık başına gidecek, ancak buradaki oylama için bir tarih belirlenmedi.