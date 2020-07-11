Joe Biden’dan Ayasofya tepkisi: Erdoğan kararından geri dönmeli

Ayasofya'nın ibadete açılmasının önünü açan Danıştay kararının yankıları sürüyor.

Ayasofya’yla ilgili tepki gösteren isimler arasına ABD’de Kasım ayındaki Başkanlık seçimlerinde Trump’ın rakibi olan Joe Biden da katıldı.

Yazılı açıklama yapan Biden şu ifadeleri kullandı:

“Ayasofya pek çok inançtan insan için çok değerli bir kutsal mekan ve mimari bir harika. 85 yıldır müze olması sayesinde dünya genelindeki insanlara ziyaret etme, hayranlık duyma ve dua etme şansı tanıyordu. 1985’ten bu yana da UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeydi. Türk Hükümeti’nin Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararından büyük üzüntü duydum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kararından dönmesi ve bu değerli yerin müze statüsünü koruması çağrısı yapıyorum.”