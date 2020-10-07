Joe Biden’dan kız çocuklarıyla ilgili tuhaf açıklama: 4 yıl sonra tekrar görmek istiyorum

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerine sayılı günler kalırken, pek çok ankette Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ın önünde gösterilen Joe Biden’dan tuhaf bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Trump’la ilk kez kameralar karşısında kozlarını paylaşan Biden, ABD Başkanı’nın corona virüsüne yakalanması sonrası sahadaki çalışmalarına ağırlık verdi. Kampanya uçağının önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, sosyal mesafe için önerilen uzaklığa dikkat etmeyince eşi Jill Biden tarafından uyarıldıktan sonra kendisini toparladı.

Florida eyaletinin Miami kentine ulaşan çift, Küçük Haiti Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Okul çağındaki kız çocuklarının dans performansını izleyen Biden, seçilmesi halinde Hispanik vatandaşların nasıl destekleneceğinden bahsetti.

‘SİZİN İÇİN KÖTÜ HABER’



Dans gösterisiyle ilgili de yorumda bulunan Biden’ın sözleri kaşların kalkmasına sebep oldu. Biden, “Benim için iyi haber buradayım. Sizin için kötü haber ise geri geleceğim. Geri geleceğim ve bu güzel genç hanımları dört yaş büyüdüklerinde yeniden dans ederken görmek istiyorum” dedi.

Trump’ın corona virüsüne yakalanmasınına ardından testlere tabi tutulan Biden, sonuçların negatif çıkmasıyla ziyaretlerine devam etme kararı almıştı.