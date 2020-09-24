Kan donduran olay: Askerler önce öldürdü sonra Covid-19 yüzünden yaktı

Güney Kore ordusu, bir haftadır kayıp olan balıkçılıktan sorumlu bir yetkilinin Kuzey Kore askerleri tarafından vurularak öldürüldüğünü ve daha sonra da üzerine benzin dökerek yakıldığını öne sürdü.

Uluslararası kamuoyunda gündem olan olay ile ilgili Seul yönetimi, ellerinde kanıt olduğunu duyururken, “47 yaşındaki adamın neden vurulduğu bilinmiyor fakat daha sonra Kuzey Kore askerlerinin yaktığı tespit edildi” denildi.

“BU İNSANLIK SUÇUDUR”

Kuzey Kore askerleri, Güney Kore’den kaçarak Kuzey Kore’ye kaçmaya çalıştığı düşünülen adamın neden yakıldığı ile ilgili de, “Corona virüsü önlemleri kapsamında askerler tarafından yakıldığını tahmin ediyoruz” dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore’nin bu hamlesini, “Şok edici ve affedilemez” olarak tanımlarken Moon’un Ulusal Güvenlik Danışmanlığı, “Bu cinayet bir insanlık suçudur” ifadesini kullandı.

Güney Kore istihbarat kaynakları, “Denizin 38 kilometre açığında Kuzey Koreliler adamı yakaladı ve sorguladıktan sonra yüksek rütbeli bir yetkiliden infaz talimatı geldi. Gaz maskeli askerler adamın üzerine petrol döküp yaktı” iddiasında bulundu.

Güney Koreli general Ahn Young-ho, “Ordumuz bu barbarlığı çok sert bir şekilde kınıyor ve Kuzey Kore’den bir açıklama ve sorumluların cezalandırılmasını istiyor” açıklamasını yaptı.