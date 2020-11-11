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Kardeşlik tarihini değiştirecek keşif: 30 bin yıllık ikizler bulundu

Avusturya'da insanlık tarihi için önemli bir keşife imza atıldı. Krems-Wachtberg bölgesinde kazı yapan arkeologlar, bilinen en eski tek yumurta ikizlerinin kalıntılarına ulaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:41, 11/11/2020
Haberler Dünya
Kardeşlik tarihini değiştirecek keşif: 30 bin yıllık ikizler bulundu

Üst Paleolitik döneme ait bir mezarlıkta incelemerde bulunan uzmanlar, birlikte gömülmüş iki erkek bebeğin kemiklerini tespit etti. Krems-Wachtberg bölgesindeki DNA’ları incelenen bebeklerin ikiz kardeş oldukları görüldü.

Bebeklerin kemik uzunluğundan yaşları tespit edilirken, ikiz kardeşlerden birinin 6-7 hafta diğerinin ise 13-14 hafta hayatta kaldığı belirlendi.

AYNI BÖLGEDE ÜÇÜNCÜ BEBEK

İkiz kardeşlerin biraz uzağında üçüncü bir bebek kalıntısı bulunurken, bunun da yaklaşık üç ay hayatta kalan kardeşlerin üçüncü derece bir yakını olduğu düşünülüyor.

Mezarda bulunan fildişi ve kolye kalıntıları.

Mezarda yapılan incelemelerde defin sırasında bazı objeler kullanıldığı da dikkat çekti. Daha erken ölen kardeşin pelvis bölgesinde fildişi bulunurken, diğer kardeşte ise yine hayvan dişlerinden oluşan bir kolye olduğu görüldü.

Sonuçları Nature dergisinde yer alan çalışmaya göre bebeklerin bundan 30 bin yıl önce yaşadıkları ihtimali üzerinde duruluyor.

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Avusturya Bebek Bilim Çin DNA İngiltere yumurta
Yayınlanma Tarihi:13:35,
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