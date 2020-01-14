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Katar Dışişleri Bakanı El-Sani, Irak’ı ziyaret edecek!

Katar Dışişleri Bakanı El-Sani'nin İranlı General Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından bölgede tırmanan ABD-İran gerilimini düşürmek için yarın Bağdat'ı ziyaret edeceği açıklandı.

20:06 -
Haberler Dünya
Katar Dışişleri Bakanı El-Sani, Irak’ı ziyaret edecek!

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El-Sani’nin yarın Irak’ın başkenti Bağdat’a ziyarette bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada, El-Sani’nin Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile basın toplantısı gerçekleştireceği de belirtildi.

KATAR’DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Katar Dışişleri Bakanı El-Sani’nin Bağdat temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD’nin 3 Ocak’ta İranlı General Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta düzenlenen operasyonla öldürmesinin ardından bölgede artan gerilimi düşürmeye çalışan Katar, yoğun diplomasi trafiği başlattı.

Öte yandan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el- Sani de geçtiğimiz günlerde Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelmişti. İHA

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Son güncelleme: 20:13 14.01.2020
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