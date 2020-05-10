Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

KKTC’de 56 gündür kapalı olan işletmeler açılıyor!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) corona virüsü salgını önlemleri çerçevesinde 14 Mart’tan beri kapalı olan restoranlar, kafeler ve büfeler yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

19:07 -
Haberler Dünya
KKTC’de 56 gündür kapalı olan işletmeler açılıyor!

KKTC’de corona virüsü salgını nedeniyle 56 gündür kapalı olan restoranlar, kafeler, pastaneler, tatlıcılar, kebap, döner, pide, pizza gibi fast-food yapan yerler, büfeler ve sandviççiler yarından itibaren paket servis ve yerinde teslim hizmetine başlıyor.

KKTC Sağlık Bakanlığı yiyecek içecek sektörlerinin açılabilmesi için çalışanlara corona virüsü testi yaptırma zorunluluğu getirdi. Buna göre sonuçları negatif olanlar bu iş yerlerinde çalışabilecek.

KKTC’de iş yerleri sadece “mekandan al git” ve “paket servis” şeklinde hizmet verebilecek. İş yerlerinin müşterilerine mekanda servis yapmasına izin verilmeyecek.

Bugüne kadar 108 corona virüsü vakasının görüldüğü KKTC'de 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 103 kişi iyileşip taburcu edildi, 1 kişinin tedavisi devam ediyor. (İHA)

İLGİLİ HABERTürkiye'deki güncel corona verileri açıklandıTürkiye'deki güncel corona verileri açıklandı

İLGİLİ HABERCoronaya karşı yerli ilaç 'TR-C 19'un ruhsatlandırma süreci başladıCoronaya karşı yerli ilaç 'TR-C 19'un ruhsatlandırma süreci başladı
Corona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı Sanayi Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more