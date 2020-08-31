KKTC’de aşırı sıcaklar nedeniyle ‘dışarıda çalışmaya’ yasak!

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcaklarda dışarıda çalışma yasağı getirdi.

45 derecenin üstünde seyreden aşırı sıcaklar nedeniyle 31 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında bakanlık tarafından saat 11:00-16:00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı uygulanacak.

ORTAK KARAR ALINDI

Yapılan açıklamada “Ülkemizde mevsim normallerinin üstünde görülen hava sıcaklığı nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği ile görüş alışverişinde bulunarak 31 Ağustos – 5 Eylül 2020 tarihlerini kapsayan günlerde 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı getirilmesini kararlaştırmıştır” denildi.

YASAĞA UYMAYANLAR İHBAR EDİLEBİLECEK

Karara göre bugünden itibaren 5 Eylül Cumartesi gününe kadar dışarıda çalışma saatleri sabah 07:00-11.00 ile öğleden sonra 16:00-20:00 arası ya da 17:00-21:00 saatleri arası olarak belirlendi.

Duyuruda çalışanların ve vatandaşların yasağa aykırı bir durum halinde bakanlığa bağlı Alo 102 ihbar hattına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesaplarına ihbarda bulunabileceği belirtildi.