Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

KKTC’de sevindiren corona salgını gelişmesi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 16 gündür yeni corona virüsü vakası tespit edilmedi. Ülkede 103 kişinin tedavileri sonrası taburcu edildiği, sadece 1 kişinin hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.

22:43 -
Haberler Dünya
KKTC’de sevindiren corona salgını gelişmesi!

Corona virüsü salgını dünyada yayılmaya devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sevindirici haber geldi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, tarafından bugün yapılan açıklamada son 24 saatte 507 kişiye corona virüsü testi yapıldığı aktarılırken, herhangi yeni bir vakaya rastlanılmadığı açıklandı.

Bakanlık, 16 gündür KKTC'de yeni vaka tespit edilmediğini duyururken, en son vakanın 17 Nisan tarihinde tespit edildiğini açıkladı.

KKTC'de bugüne kadar 14 bin 9 kişiye test yapılırken, ilk vaka 10 Mart'ta Alman uyruklu bir turist olarak kayıtlara geçmişti.

KKTC'de 103 kişi virüsü yenerek taburcu olurken, sadece 1 kişi hastanede tedavi altında tutuluyor. (İHA)

İLGİLİ HABERBakan Koca günlük corona tablosunu paylaştıBakan Koca günlük corona tablosunu paylaştı

İLGİLİ HABERCorona anketinden ilginç sonuçlar çıktı! Halkın yüzde 93'ü...Corona anketinden ilginç sonuçlar çıktı! Halkın yüzde 93'ü...
Afyonkarahisar Corona Haber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more