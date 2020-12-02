Kolombiya’da kokain endüstrisinin yasallaşması için adım atıldı

Yasa teklifi, kokainin ağrı kesici olarak kullanılmasına izin verilerek yasal bir sektör oluşturulmasını, kanun dışı koka tarlaları işleyen çiftçilerin karanlıktan kurtulmasını içeriyor.

Euronews’ta yer alan habere göre, VICE dergisine konuşan Marulanda, koka tarlalarındaki mahsulü imha etmenin maliyetinin yılda 1 milyar dolara mal olurken, piyasa değerinde satın almanın ise 680 milyon dolar tutacağından daha karlı bir yaptırım olduğunu söyledi.

Ülkede yaklaşık 200 bin ailenin yasa dışı yollardan koka bitkisi yetiştirdiğini hatırlatan senatör, bu ailelerin yasal çerçevede çalışmadığından sürekli yer değiştirip, yeni koka ağaçları dikmek için farklı bölgelerdeki ormanlık alanlara zarar verdiğini hatırlattı.

Kolombiyada’da yılda 300 bin hektar ormanlık alanın yok olduğunu belirten Marulanda, koka yetiştiricilerin bu zararın yüzde 25’inden sorumlu olduğunu savundu.

Senatöre, toplanan koka yaprakları ile devletin ne yapmayı planladığı da soruldu. Marulanda, “Ham madde özellikle yerlilere ait un, gıda ve çay üreten firmalara dağıtılabilir. Koka yasak olduğundan ve üretimi cezalandırıldığından yöresel ürün sektörü büyüme fırsatı yakalayamadı” yanıtını verdi.

“BİLİM DÜNYASI KOKAİNE ULAŞAMIYOR”

Yapılan araştırmalara göre koka yaprağının kalsiyum gibi sağlığa faydalı maddeler içerdiğini belirten senatör, beslenme konusunda da fırsat kapılarının olduğu kanısında.

Yasa değişikliği önerisi sadece koka yaprağının farklı kullanımıyla sınırlı değil. Bitkinin üretiminin yasaklanmasının başlıca nedeni olan kokainin de yasallaştırılmasını öngörüyor.

Kanun koyuculara göre bilim dünyasının kokaine ve kokain kullananlara rahat erişimi olmamasından dolayı bu maddenin tıbbi açıdan kullanımıyla ilgili kapsamlı araştırmalar yapılamıyor.

Senatör Marulanda, devletin kokain üretmesinin bilimsel araştırmaları da destekleyeceği anlamına geleceğini ifade etti.

Kolombiya’da kokain kullanımı insan hakları ve temel özgürlükler kapsamında yasal ancak senatör bu talebi karşılayacak yasal kokainin olmadığını, bu durumun tüketicileri organize suç örgütleriyle iş birliği yapmaya sevk ettiğini söyledi.

El altından satılan kokaine diğer yasa dışı maddelerin de karıştırılmasıyla kalitesinin düşürülmesi, kokaini savunanların gördüğü diğer bir sıkıntı.