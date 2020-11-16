Komşuda bir rekor daha kırıldı: 13 bin Covid-19 vakası

Orta Doğu’da corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran’da günlük veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari tarafından açıklanan verilere göre ülkede son 24 saatte 486 insan corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdi. Ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 41.979’a çıktı.

Öte yandan ülkede günlük corona virüsü vaka sayısı da bir rekor kırdı… Ülkede son 24 saat içerisinde 13.053 insanda corona virüsü tespit edildi. Bu sayı ülke tarihindeki en yüksek sayı olarak dikkat çekti. Orta Doğu’da salgının en çok etkilediği ülke olan İran’da toplam vaka sayısı bugün yaşanan artış ile 775.121’e ulaştı.