Komşuda corona virüsü kabusu bitmiyor

Corona virüsü salgınının Orta Doğu’daki merkez üssü haline gelen İran’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan açıklamada ülkede 482 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 42 bin 461e çıktı. Ülkede 13 bin 352 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 788 bin 473e ulaştığı açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, günlük vaka sayısında bir rekor kırıldığını açıkladı. Öte yandan ülkede dün corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da rekor seviyeye yaklaştı.