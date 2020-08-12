Komşudan vaka rekoru geldi!

Komşu Yunanistan yaz başında aldığı kararla turizm sektörü için yurt dışından turist gelişine izin verileceğini açıkladı.
Temmuz ortasında da kapılarını AB ülkelerine açan Yunanistan’da vakalar artmaya başladı.
Son testlere göre ülkedeki günlük vaka rekoru kırıldı. 262 kişide corona tespit edilirken 2 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.
Yunanistan’daki ölü sayısı 216’ya ulaşmış oldu. Ülkede 6 bine yakın da vaka tespit edilmiş durumda.
Sağlık Bakanı Kikilias vakalardaki yaş ortalamasının 36’ya düştüğünü belirtti.