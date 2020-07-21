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Kraliyet muhafızlarını da corona vurdu! Tarihte ilk kez işten çıkarılacaklar

İngiltere'de corona virüsü salgınında ziyaretçi sayısının düşmesi nedeniyle Londra Kulesi ve kraliyet mücevherlerini koruyan bazı muhafızların işine son verileceği açıklandı.

15:50 -
Haberler Dünya
Kraliyet muhafızlarını da corona vurdu! Tarihte ilk kez işten çıkarılacaklar

Altı tarihi mekânın yönetiminden sorumlu olan Tarihi Kraliyet Sarayları İdaresi (HRP), “Beefeater” olarak bilinen ve İngiltere’nin önemli sembollerinden biri olarak kabul edilen muhafızların sayısının gönüllülük esasına göre azaltılacağını, bunu zorunlu işten çıkarmaların izleyebileceğini duyurdu.

1485’te Kral VII. Henry tarafından kurulan muhafız birliğinin tarihinde ilk kez kesintiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

2018’de Londra Kulesi’ni yaklaşık üç milyon kişi ziyaret etti. Kule, ülkede ücret karşılığı en çok ziyaret edilen turistik mekân.

HRP Başkanı John Barnes, gelirlerinin yüzde 80’ini biletlerden sağladıklarını belirterek “Bu noktaya geldiğimiz için üzgünüz. Ama ayakta kalabilmek için bu kesintileri yapmak zorundayız” dedi. BBC Türkçe

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