Kuzey Kore’den Güney Kore’ye ABD tepkisi: Başkalarının işine karışmayın

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ABD ve Kuzey Kore devlet başkanlarının katılacağı yeni bir zirve düzenlenmesi için aracılık yapabileceğini dile getirmişti. Güney Kore’nin bu teklifine Kuzey Kore’den sert tepki geldi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’nın ABD ile ilişkilerden sorumlu yetkilisi Kwon Jong Gun, Güney Kore’ye ABD ile ilişkilere “karışmaması” çağrısında bulundu.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansında yayımlanan habere göre Kwon Jong Gun, “Güney’in başkalarının işlerine karışmamasının vakti geldi, ancak kötü alışkanlıklara çare bulunmuyor gibi gözüküyor. Tekrar açıkça söylemek gerekirse ABD ile yüz yüze görüşme niyetimiz yok” dedi.

2018’DE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 2018’de Singapur’da bir araya gelmiş ve bu görüşmenin ardından Kuzey Kore’nin nükleer programına son vereceği umutları doğmuştu. Ancak daha sonra bu konuda bir ilerleme kaydedilememişti.