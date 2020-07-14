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Libya’daki darbeci Hafter Mısır’ı yardıma çağırdı

Libya'daki darbeci Hafter güçleri meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından püskürtüldükten sonra destekçisi Mısır'dan askeri müdahale istedi. Hafter kurdurduğu meclis aracılığıyla ülkesine Mısır askerlerini çağırdı.

Sozcu.com.tr
22:34 -
Haberler Dünya
Libya’daki darbeci Hafter Mısır’ı yardıma çağırdı

Darbeci Hafter güçlerine bağlı Tobruk’daki meclis tarafından yapılan açıklamada, darbe ile Mısır’daki iktidarı ele geçiren Sisi yönetiminden askeri yardım istendi.

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve ülkenin meşru hükümeti sayılan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Türkiye ile yaptığı uluslararası anlaşma sayesinde darbeci Hafter kuvvetleri başkent Trablus yakınlarından sökülerek Sirte’ye kadar geri çekilmeye zorlanmıştı.

Hafter kurduğu meclis aracılığıyla Mısır’daki darbeci Sisi yönetiminden yardım istedi. Reuters’taki habere göre, Sirte ile Tobruk arasında sıkışan Hafter resmen yardım talebinde bulundu.

Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından maddi ve manevi olarak desteklenen darbeci Hafter’in güç kaybetmesi Doğu Akdeniz’deki dengeleri de değiştirebilir.

Bölgedeki doğal kaynaklar bir süredir tartışmalara neden oluyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri Birleşmiş Milletler darbe Fransa Genelkurmay Genelkurmay Başkanı Libya Meclis Mısır Rusya Türkiye
Son güncelleme: 22:37 14.07.2020
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