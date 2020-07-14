Libya’daki darbeci Hafter Mısır’ı yardıma çağırdı

Darbeci Hafter güçlerine bağlı Tobruk’daki meclis tarafından yapılan açıklamada, darbe ile Mısır’daki iktidarı ele geçiren Sisi yönetiminden askeri yardım istendi.

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve ülkenin meşru hükümeti sayılan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Türkiye ile yaptığı uluslararası anlaşma sayesinde darbeci Hafter kuvvetleri başkent Trablus yakınlarından sökülerek Sirte’ye kadar geri çekilmeye zorlanmıştı.

Hafter kurduğu meclis aracılığıyla Mısır’daki darbeci Sisi yönetiminden yardım istedi. Reuters’taki habere göre, Sirte ile Tobruk arasında sıkışan Hafter resmen yardım talebinde bulundu.

Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından maddi ve manevi olarak desteklenen darbeci Hafter’in güç kaybetmesi Doğu Akdeniz’deki dengeleri de değiştirebilir.

Bölgedeki doğal kaynaklar bir süredir tartışmalara neden oluyor.