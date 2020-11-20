Lukaşenko’dan tansiyonu yükseltecek iddia

Belarus resmi haber ajansı BelTA’ nın aktardığı habere göre, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun dünyanın en büyük istihbarat servislerinin Belarus’a karşı çalışmalar yürüttüğünü iddia etti. Lukaşenko, ABD istihbaratını hedef göstererek şöyle konuştu:

* ABD, Varşova yakınlarında bir merkez kurmuşlardı, şimdi de Kiev’de kurdular. Rusya ve Belarus istihbarat servisleri birlikte çalışarak bu merkezleri tespit etti.

* Orada bir tane bile Polonyalı bulunmuyor. Hepsi akıllı, yetenekli ve ehliyetli ABD’liler.

Lukaşenko, ABD’nin teknoloji kullanarak tüm gezegeni karıştırdığını ve diğer ülkelerin seçimlerine müdahale ettiğini iddia ederek, Belarus’a karşı yürütülen çabaların başarılı olmayacağını vurguladı. (DHA)

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