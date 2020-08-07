Macron Lübnan’da da rahat durmadı: Biz yapmazsak Türkler yapacak

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Libya’daki politikaları nedeniyle sık sık karşı karşıya geldiği Fransa’dan yine ortalığı karıştıracak açıklamalar geldi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki patlamanın ardından bölgeye giden ilk yabancı lider olan Macron, gelecek 3 haftanın Lübnan’ın geleceği açısından önemli olduğunu belirtti.

DHA’nın aktardığına göre Macron, ülkesinin Lübnan’ın iç işlerine karıştığına yönelik eleştirileri reddederek, “Kardeşlik ve yardım söz konusu. Yanılmayın. Çok taraflılığa ve Lübnan halkının çıkarlarına inanan Fransa rolünü oynamazsa, Lübnan’ın iç işlerine karışan İranlılar, Türkler, Suudlar ve bölgedeki diğer güçler olacak. Bu ülkelerden bazıları bunu Lübnan halkının aleyhine kendi jeopolitik ve ekonomik çıkarları için yapacak” dedi.

Lübnan'da salı günü meydana gelen patlamada 154 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 5 bin kişi de yaralandı.