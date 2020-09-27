Macron’dan Lukaşenko çıkışı: Gitmesi gerektiği oldukça açık!

Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar 7 haftadır devam ediyor.

Başkent Minsk başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında bir araya gelen on binlerce gösterici Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'yu protesto ederek istifa çağrılarını yineledi.

Protestolar öncesi sıkı tedbirler alan güvenlik güçleri başkentteki birçok metro istasyonunu ve mobil interneti kullanıma kapattı. Protestocular Belarus bayrağı ile sokaklara dökülerek, “Sahtekar” ve “Sveta bizim başkanımız” sloganları attı.

Bazı göstericiler ise, Lukaşenko'nun gizlice gerçekleştirdiği yemin töreni ile alay ederek “Başkanın göreve başlamasını kutlamaya geldik” ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA PROTESTOCU GÖZALTINDA

Güvenlik güçleri ile protestocular arasında tansiyonun yükselmesi ile çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Chemodanova bugün yaptığı açıklamada, protestolarda gözaltına alınanların sayısının 200’e yaklaştığını aktardı. Sözcü, dün yapılan gösterilerde ise 150 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

MACRON: LUKAŞENKO’NUN GİTMESİ GEREKTİĞİ OLDUKÇA AÇIK

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Belarus'taki protestolar hakkında yaptığı açıklamada, “Demokrasi mantığını kabul etmeyen otoriter bir yönetimin olduğu Belarus'ta bir güç krizine tanık oluyoruz. Lukaşenko'nun gitmesi gerektiği oldukça açık” ifadelerini kullandı.

LUKAŞENKO: OLGUNLAŞMAMIŞ POLİTİKACI MACRON

Macron’un sözlerine yanıt veren Lukaşenko şu ifadeleri kullandı:

* Macron’un prensiplerine göre, Paris sokaklarında ‘sarı yelekliler’ gösterilere başladığında 2 yıl önce kendisi Fransa Cumhurbaşkanlığından istifa etmeliydi. Yıllar geçiyor, ‘sarı yelekliler’ hala sokakta. Sayın Macron hala görevde. Fransa ise kitlesel protestoların alışkanlık haline geldiği bir ülke oldu.

* Deneyimli bir politikacı olarak, ‘olgunlaşmamış’ politikacı Macron’a etrafına daha az bakmasını, bunun yerine Fransa’nın iç işleriyle meşgul olmasını tavsiye ediyorum. Ülkede biriken sorunları çözmeye başlamak daha iyi olur.

AB ve birçok batılı ülke ise Lukaşenko’yu meşru devlet başkanı olarak tanımadığını açıklamıştı. (İHA, Sputnik)

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