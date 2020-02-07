Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Polonya’da bakır madeninde korkunç olay!

Polonya'da bir bakır madeninde meydana gelen göçükte 1 madenci hayatını kaybederken, 4 madenci yaralandı.

19:21 -
Haberler Dünya
Polonya’da bakır madeninde korkunç olay!

Polonya’nın batısında yer alan Polkowice kentindeki Rudna Bakır Maden Ocağı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Yerin 1100 metre derinliğinde meydana geldiği saptanan göçükte 5 madenci toprak altında kaldı.

Polonya Maden İşletmeleri (KGMH) tarafından yapılan açıklamada, madenin göçmesinin hemen ardından olay yerine 7 arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler 4 işçiyi yaralı olarak enkaz altından çıkarırken, yaralı madenciler çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kurtarma ekipleri 1 madencinin ise cansız bedenine ulaşırken, hayatını kaybeden madencinin 2007 yılından bu yana bakır madeninde çalıştığı belirlendi. Madencinin 35 yaşında ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

KGMH olaya ilişkin soruşturma başlatırken, kendisine bağlı faaliyet gösteren tüm maden işletmelerinde 3 gün süreyle yas ilan etti. (İHA)

İLGİLİ HABERMaaşlarını alamayan madenciler iş bıraktı: 'Ölünce mi yetkililer gelecek!'Maaşlarını alamayan madenciler iş bıraktı: 'Ölünce mi yetkililer gelecek!'
Çocuk Ekonomi Karaman maden maden ocağı Polonya
Son güncelleme: 19:22 07.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more