Malezya Güzellik Kraliçesi’nden tepki çeken George Floyd yorumu: Beyazlar kazandı kabul edin

ABD’de polis şiddetinin kurbanı olarak hayatını kaybeden George Floyd’un ölümünün yankıları sürüyor. ABD’de ülkenin dört bir yanında başlayan eylemler devam ederken, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman sert çatışmalar da yaşanıyor.

Sosyal medyada da hızla yayılan bu görüntülerle ilgili pek çok isim yorum yaptı. O yorumlar arasında 2017 Miss Universe’te Malezya güzeli seçilen Samantha Katie James’in sözleri büyük tepki çekti.

‘BEYAZLAR KAZANDI, KABUL EDİN’



James 169 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben Amerika’da yaşamıyorum. Bunun benimle hiçbir ilgisi yok ama, bence ‘beyazlar’ kazanmış gibi görünüyor. Çünkü eğer öfkeliyseniz, şiddetle yanıt verirsiniz. Bunun anlamı da sizin üzerinizde güç sahibi olduklarıdır” dedi.

James ikinci paylaşımında ise “Amerika’da renkli bir insan olarak doğmayı seçmiş olmanızın bir sebebi var. Almanız gereken bir ders var. Bunu olduğu gibi kabul edin. Açlık ve yoksulluk hala devam ediyor. Bu kaçınılmaz. Yapacağınız tek şey sakin kalmak, kalbinizi korumak. Bu sizin sorumluluğunuz” ifadelerini kullandı.

James’in sözleri kısa sürede infial yaratırken, çok sayıda kullanıcı 25 yaşındaki güzellik kraliçesini ırkçılık yaptığı için topa tuttu. James tepkilerin artması üzerine paylaşımlarını sildi.