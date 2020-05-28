ABD’nin gündemine oturan cinayetin başrolündeki polisin sicili kabarık çıktı! Onlarca şikayete rağmen görevde kalmış

ABD’nin Minneapolis kentinde 2001’den beri polis olarak görev yapan Derek Chauvin, kariyeri boyunca pek çok kez şikayet aldı, hakkında dosyalar açıldı. Ancak bunların bugüne kadar hiçbir karşılığı olmadı.

NBC News’e göre 44 yaşındaki Chauvin, en az bir dava açılmış olmasına rağmen hiçbir zaman disipline sevk edilmedi, hakkında yasal işlem yapılmadı. Floyd’un öldürülmesinin ve görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından olaya karışan diğer 3 polis, Thomas Lane, Tou Thao ve Alexander Kueng de Minneapolis Emniyet Müdürlüğü’nden kovuldu.

Ancak Chauvin, aralarında sicili en kabarık olanı. Chauvin, Minneapolis Polis Akademisi’ne Ekim 2001’de girdi. “Aşırı güç kullanımına” yönelik aldığı şikayetlerin yanı sıra, bir cezaevindeki mahkumun federal anayasal haklarını ihlâl ettiği gerekçesiyle hakkında açılan bir dava da var.

14 YIL ÖNCE ŞÜPHELİ ÖLÜM

Söz konusu olaylardan birinde Chauvin, 2006’da beraberinde 6 polisle birlikte Minneapolis’te bir evdeki bıçaklanma olayına müdahale etmişti. Polisin olaydan sonra tuttuğu rapora göre, Wayne Reyes bir arkadaşını ve arkadaşının kız arkadaşını bıçaklamış; ardından orada bulunan herkesi elindeki silahla öldürmekle tehdit etmişti.

Polisler kamyonetine kaçan Reyes’i takip etti ve elinde silahla çıkan adama birkaç el ateş edildi. Reyes olay yerinde hayatını kaybederken ateş eden polislerin hangileri olduğu açıklanmadı. Protokol gereği 7 polisin tümü ücretli izne gönderildi. Soruşturma sonucu hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. Chauvin de dahil tüm polisler göreve geri döndü.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN VURDU

2008’de, Chauvin ve beraberindeki bir polis, ‘aile içi anlaşmazlığa müdahale etmek üzere’ bir eve gönderildi. Yine polis raporuna göre, 21 yaşındaki Ira Latrell Toles, Chauvin eve girdiğinde banyoda saklanıyordu ve kaçmaya çalıştı. Chauvin’in yere yatma emrine direndi ve Chauvin’in silahını almaya çalıştı. Bunun üzerine Chauvin iki el ateş etti ve Toles’i karın bölgesinden vurdu. Hastaneye kaldırılan Toles kurtarıldı.

CESARET MADALYASI VERDİLER

Bu olaydan yine soruşturma açıldı ve Chauvin ve diğer polis memuru yine ücretli izne çıkarıldı. Soruşturmanın sonucu yine kamuoyuna açıklanmadı, iki polis de 2009’da göreve geri döndü. Emniyet müdürlüğü, NBC’nin soruşturmayla ilgili bilgi talebine, diğer iki olayda olduğu gibi, yanıt vermedi.

Yerel Pioneer Press gazetesinin olayın ardından yayımladığı habere göre, Chauvin’e 2008’in başında bölge karakolunda “Silahlı bir adamın dahil olduğu bir olaya tepkisinden dolayı” Cesaret Madalyası verildi.

2011’DE BİR KEZ DAHA İZİN

2011’de Chauvin bir kez daha ücretli izne çıkarıldı. Bu kez 23 yaşındaki Leroy Martinez, bir çocuk oyun parkı yakınlarında silahını çıkardı. Silahını bırakma emrini reddettiği gerekçesiyle olay yerinde bulunan bir polis tarafından vuruldu. Chauvin’in de içinde olduğu bir polis ekibi, vurulma anından sonra olay yerine ulaştı. Soruşturma kapsamında Chauvin ve tüm ekip, 3 günlük ücretli izne çıkarıldı.Olayın ardından konuşan polis amiri Tim Dolan, “Tüm polislerin kurallara uygun ve cesur şekilde hareket ettiğini” savundu.

“Polis Eylemleri Bürosu”nun veri tabanına göre Chauvin hakkında bunlardan çok daha fazla şikayet var. Ancak hiçbirinin detayları kamuya açık değil. Hiçbir şikayetin sonucunda Chauvin’in disiplin cezası almadığı görülüyor.

‘YUFKA YÜREKLİ BİR ADAM’

İki yıl önce Chauvin’in hayat hikayesini haberleştiren Pioneer Press, eşi Kellie Chauvin’le de konuşmuştu.

Laos doğumlu, Güney Asya kökenli bir aileden gelen Kelli Chauvin, Derek’in gözaltına aldığı bir kişiyi kendi çalıştığı hastaneye götürdüğünü, bu esnada tanıştıklarını anlattı. Eşini, “O polis üniformasının atında tamamen yufka yürekli bir adam var” diye tanımladı.

AVUKATI DAHA ÖNCE DE SAVUNMUŞTU

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayla ilgili eyalet yetkililerinin de dahil olduğu bir soruşturma yürütüyor. Chauvin’in avukatı Tom Kelly, henüz soruşturmayla ilgili bir yorum yapmadı.

Kelly daha önce birçok siyasetçiye ve yine cinayetle yargılanan polis memurlarına avukatlık yapmıştı. (BBC Türkçe)