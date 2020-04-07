Maskelerle ilgili çarpıcı araştırma: Sakın yapmayın, 7 gün canlı kalıyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü hızla yayılarak dünya çapında 74 bini aşkın insanın ölümüne yol açtı. Salgın nedeniyle ülkeler çok sayıda önlemler alırken, uçuşlar yasaklandı, büyük çaplı etkinlikler iptal edildi, sosyal mesafenin korunması için insanlara evde kalınması çağrıları yapılıyor.

Bu kapsamda kendi önlemlerini de almak isteyen insanlar, maske ve eldivenlerden dezenfektanlara kadar birçok yola başvuruyor. Ancak maske tartışma yaratan konuların en başında geliyor.

MASKEYE DOKUNMAYIN



Maskelerle ilgili çarpıcı bir araştırma da Hong Kong’da yapıldı. Honk Kong Üniversitesi’nden Malik Peiris, virüsün maske üzerinde ne kadar yaşadığıyla ilgili çalışması üzerinden uyarılar yaptı.

Ulaşılması en kolay ve en yaygın kullanılan cerrahi tip bir maskeye temas eden virüsün 4-7 gün arası canlı kalabildiğine işaret eden Peiris, “Bu nedenle maskeye ya da yüzümüze dokunmamak gerekiyor. Önce maskeye ardından gözlerinize dokunduğunuzda virüsü bu şekilde kapmış oluyorsunuz” dedi.

Peiris, maske, eldiven veya dezenfektan farketmeksizin en önemli koruma yönteminin el yıkama olduğunu da yineledi.

DSÖ DE ÇELİŞKİ YARATMIŞTI



Maskelerle ilgili Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) çelişkili açıklamalar yapmıştı. Önce maske kullanımının önemine dikkat çeken DSÖ, daha sonra hasta olmayan takmamalı demiş, hemen ardından ise çark ederek maske kullanımının faydalarını vurgulamıştı.

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