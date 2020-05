Musk’ın milyarlarca dolarlık çılgın projesi adım adım hayata geçiyor: Üzerimizden geçip gittiler

UYDULARIN ÖZELLİKLERİ

Stalink projesinin web sitesinde verilen bilgilere göre, her uydu, SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketinin kapasitesine maksimum düzeyde uyumlu, hacmi düşük, düz kompakt bir tasarıma sahip. Her uyduda yer alan dört faz dizilimli anten sayesinde, kısa sürede düşük maliyetli yüksek veri elde edilebilir. Starlink uyduları, basit sistemli bir adet güneş paneline sahip; standardize edilen güneş pilleri, üretim sürecine kolayca entegre edilebilir. Starlink uyduları, kripton destekli verimli iyon iticilerle donatılmıştır. Bu iticiler, uyduların yörüngede manevra yapmasını ve kullanım sürelerinin sonunda yörüngeden çıkmalarını sağlıyor. Starlink, şimdiye kadar ilk kripton güdümlü uzay aracı özelliğini taşıyor. Özel yapım dahili navigasyon sensörleri, her uyduya bulunduğu irtifayı aktarır, böylelikle geniş bant veri hacminin doğruluğuna olanak sağlar. Starlink uyduları, yörüngedeki enkazlar ve diğer uzay araçları ile çarpışmalardan kaçınmak amacıyla bağımsız manevralar gerçekleştirmek için ABD Savunma Bakanlığı'nın enkaz izleme sisteminden gelen verileri kullanır. Bu özellik, insan hatalarını azaltır ve çarpışmalara karşı daha güvenilir bir yaklaşım sağlar.