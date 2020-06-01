The New York Times Floyd’un son 8 dakikasını inceledi

ABD’deki şehirleri ateş topuna çeviren George Floyd’un vahşice öldürülmesi sonrası Floyd’un merak edilen son anlarına NY Times ışık tutmaya çalıştı.

Gazetenin cinayet için hazırladığı özel videoda Floyd’un ölmeden önceki son anları titizlikle ele alındı. Floyd’un bir restoranda koruma olarak çalıştığı ancak corona virüsü salgını yüzünden kapanan restoran sonrası işsiz kaldığı belirtilen videoda Floyd’un son 8 dakikasından öne çıkan bölümler anlatıldı.

Sigara aldığı markete sahte para verdiği anlaşılan Floyd’un, aracının yanına gelen market çalışanlarını başından savdığı ve sonrasında market çalışanlarının polisi arayarak durumu anlattığı belirtilen videoda, market çalışanlarının Floyd için “kendini kontrol edemeyecek kadar sarhoş” ihbarında bulunduğu da ifade edildi.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polisin Floyd’u kelepçelediği ve daha sonra Floyd’u öldüren polis memuru Derek Chauvin’in olay yerine geldiği görüntülere yer verilen videoda Floyd’un ambulansa bindirildiği görüntülere de yer veriliyor.

Hastaneye yaklaşırken öldüğü anons edildiği belitilen Floyd’un son anlarıyla ilgili daha detaylı bilgiler için polislerin üzerindeki vücut kameralarının da incelenmesi gerektiği vurgusu yapılıyor.