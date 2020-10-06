Ölümden dönen Rus muhalif Navalni: Zehir çıkmasın diye beklettiler

Sibirya'nın Tomsk kentinden Moskova'ya gitmek üzere olduğu uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni, Berlin’deki Charite Mitte Hastanesi’nden taburcu olduktan sonra ilk kez kameralar karşısına çıktı.

44 yaşındaki Navalni, bir Rus gazeteciyle iki saatlik YouTube röportajı gerçekleştirdi. Sağlık durumunun günden güne iyiye gittiğini belirten Navalni, doktorların iyileşme hızına şaşırdığını söyledi.

Kaldığı otel odasındaki şişelerde Noviçok maddesi çıktığı öne sürülse de, Navalni nasıl zehirlendiğini bilmediğini vurgularken, “Zehirlendiğim gün gayet iyi hissediyordum. Tomsk’ta uçağa bindikten 20 dakika sonra ise birden her şey değişti. Ne olduğunu bilmiyordum ama ölüyor gibi hissettim” dedi.

Bir şeylere dokunarak Noviçok maddesiyle zehirlendiğini düşünen muhalif siyasetçi, Rusya’daki doktorların Almanya’ya naklini geciktirdiğini, böylelikle zehirli maddenin izlerinin vücudundan çıkmasını umduklarını ancak süreyi yanlış hesapladıklarını öne sürdü.

Zehirleme girişiminin Rusya lideri Vladimir Putin’in emriyle gerçekleştiğini iddia eden Navalni, uygulamaya geçenlerin ise Rus İstihbarat Servisi üyeleri olduğuna inandığını belirtti. Muhalif lider, Rus yetkililerin parlamento seçimlerinde kendisini tehdit olarak gördüklerini, bu nedenle de öldürme girişiminde bulunduğunu savundu.

Navalni, Rusya’dan yapılan geri dönüş çağrılarına rağmen, Almanya’daki rehabilitasyon sürecinin iki ay daha devam edeceğini aktardı.

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