Rus muhalif lider Navalni’yle ilgili sıcak gelişme! 1 ay sonra taburcu oldu

Sibirya’nın Tomsk kentinden Moskova’ya gitmek üzere olduğu uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni, Berlin’de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

‘ETKİLERİ İÇİN HENÜZ ERKEN’

Charite Mitte Hastanesi’nde yapılan açıklamada, “Hastanın durumunda yaşanan iyileşme nedeniyle taburcu edilmiştir. İyileşme süreci ve şu anki durumunu göz önünde bulunduran doktorları tamamen iyileşmesinin mümkün olduğunu düşünüyor. Ancak yaşadığı ağır zehirlenmenin uzun vadeli etkilerini tahmin edebilmek için henüz erken” ifadesi yer aldı.

Kendine geldikten sonra hastaneden paylaşımlar yapan Navalni, ilk fotoğrafını eşi ve çocuklarıyla birlikte odasından paylaşarak, “Hepinizi çok özlüyorum. Her şeyi hala çok zor yapıyorum ama dün bütün gün kendim nefes alabildim” demişti.

Navalni kısa süre sonra da ayağa kalktığı fotoğrafı paylaşarak, “Size iyileşme sürecimin nasıl gittiğinden bahsedeyim. Şimdiden açık ama uzun bir yol. Henüz çözülmemiş pek çok sorun var ama Charite Hastanesi'nin mükemmel doktorları öncelikli olanın üstesinden geldi. Beni teknik olarak yaşayan ve Instagram'da hızlıca dolaşıp düşünmeden nereyi beğeneceğini anlama şansı olan bir insana dönüştürdüler” ifadelerini kullandı.

ZEHİR ŞU ŞİŞELERİNDE ÇIKTI



Almanya, Fransa ve İsveç'teki bağımsız laboratuvarlar tarafından yapılan test sonuçlarına göre, Navalni'nin Noviçok maddesiyle zehirlendiği öne sürülürken, muhalif liderin nerede zehirlendiği de merak konusuydu. Navalni'nin kaldığı otel odasındaki su şişelerinde Noviçok izlerine rastlanırken, ekibi odayı didik didik aradıkları videoyu paylaşmıştı.

Navalni, ailesinin Rusya’da gerekli tedavinin yapılmadığı iddialarının ardından uzun süren girişimler sonucu 22 Ağustos’ta Almanya’ya götürülerek Charite Mitte Hastanesi’ne yatırılmıştı.