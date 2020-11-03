Papa’dan eşcinsel evlilik çıkışı… Çark etti

Dünyaca ünlü Rus yönetmen Evgeny Afineevsky’nin belgeseli ‘Francesco’, Katolik mezhebinin yönetim merkezi Vatikan’ın tepkisini çekti.

Papa Francesco’yu merkeze alan belgeselde, Papa’nın eşcinsellikle ilgili sözlerinin çarpıtıldığı ve anlam dışına çıkarıldığı iddia edildi. Papalık temsilcilerine bir mektup gönderilerek Papa Franceso’nun mesajı açık bir şekilde iletildi.

30 Ekim tarihli mektup sosyal medyada yayılırken ABD merkezli CNN, bunun gerçek belge olduğunu doğruladı. Papa Francesco mektupta, “Eşcinsel evliliği konuşmak yersiz. İhtiyacımız olan şey, bir arada bulunmayla ilgili bir yasa. Bunun korunmasına hakları var. Benim savunduğum şey bu” ifadelerini kullandı.

‘AİLE İÇİNDE OLMA HAKKI’

Aile içinde ayrımcılık yapılmaması vurgusu da yapan Papa, “Eşcinsel insanların aile içinde olmaya hakkı vardır. Onlar Tanrı’nın çocukları. Kimseyi bu yüzden aileden atamaz ya da hayatı imkansız hale getiremezsiniz” dedi.

Roma Film Festivali kapsamında gösterilen ve hayatının konu edildiği ‘Francis' isimli belgeselde Papa Francis eşcinsel evliliğe ilişkin olarak, “Yasalar yapmak zorundayız. Böylece yasal olarak bir zemin oluşturmuş oluruz” sözlerini kullanıyordu.