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Paris’te korkutan patlama: Polisten şaşırtan açıklama

Bugün Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli bir patlama sesi panik yarattı... Bütün şehirden duyulan patlama sesi ile ilgili Paris polisinin açıklaması ise şaşkınlık yarattı.

Sozcu.com.tr
13:17 -
Haberler Dünya
Paris’te korkutan patlama: Polisten şaşırtan açıklama

Fransa’nın başkenti Paris bugün korku dolu anlar yaşadı… Öğle saatlerinde şiddeti bir patlama sesi ile irkilen Parisliler hemen sosyal medyada yaşadıklarını paylaştı.

Patlama sesine rağmen şehir genelinde herhangi bir yangın ya da patlama olmaması bölgede yaşayanları şaşırtırken, Fransa polisinin açıklaması duruma netlik kazandırdı.

Birçok binanın sallandığı ve çok sayıda insanın duyduğu patlama ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Paris polisi, “Bir patlama yaşanmamıştı… Paris semalarında uçan bir savaş jetinin ses hızını aşması sebebiyle oluşan patlama duyulmuştur” ifadesini kullandı.

Fransa Paris patlama yangın
Son güncelleme: 13:20 30.09.2020
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