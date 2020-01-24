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‘Persona non grata’ geriliminde yeni gelişme! Cevap verdiler

Bulgaristan’ın iki Rus diplomatı casusluk faaliyetinde bulundukları gerekçesiyle persona non grata yani istenmeyen adam ilan etmesinin ardından, Rus tarafı misilleme haklarını saklı tuttuklarını açıkladı.

19:34 -
Haberler Dünya
‘Persona non grata’ geriliminde yeni gelişme! Cevap verdiler

Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği, Büyükelçi Anatoliy Karpov'un Bulgar Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak iki diplomatın istenmeyen adam ilan edildiği notanın verildiğini açıkladı.

Elçiliğin açıklamasında, suçlanan iki diplomatın statüleri dışında faaliyette bulundukları yönünde herhangi bir kanıt sunulmadığı belirtilirken, notada gösterilen süre içinde söz konusu diplomatların ülkeyi terk edecekleri duyuruldu.

“MİSİLLEME HAKKIMIZI KORUYORUZ”

Açıklamada ayrıca, Rus Büyükelçiliği’ne haber verilmeden iki diplomatın istenmeyen adam ilan edileceği bilgisinin kamuoyu ile paylaşılmasının iki ülke arasındaki yapıcı ilişkiler ruhuna uymadığı vurgulanırken, “Misilleme hakkımızı koruyoruz” açıklaması yapıldı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden kovulacağı açıklanan iki Rus diplomattan birinin, 2017 yılından bu yana Bulgaristan’daki seçim mekanizmaları hakkında devlet sırrı sayılan bilgileri topladığı, diğerinin ise enerji güvenliği konularında bilgi toplayarak Moskova’daki bir istihbarat örgütünün merkezine gönderdiğini duyurmuştu. İHA

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Son güncelleme: 19:35 24.01.2020
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