Polisin 7 kez vurarak felç bıraktığı Blake ilk kez ortaya çıktı

ABD'nin Winconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde 23 Ağustos’ta polisin sırtından vurduğu 29 yaşındaki siyahi Jacob Blake'in hastanede tedavisi devam ediyor.

Yoğun bakımda kaldıktan sonr durumunda iyileşme görülen Blake’in buna rağmen yaşanan olaydan sonra felç kaldığı belirtildi.

ABD’yi ayağa kaldıran olay sonrası Blake ilk kez ortaya çıktı. Blake, hakkındaki cinsel taciz davası için hastane odasından canlı bağlantıyla duruşmaya katıldı. Sarı kravatlı mavi bir gömlek giyen ve ifade veren Blake hakkındaki iddiaları reddetti.

Blake’in vurulmasından sonra başlayan olaylar nedeniyle ABD Başkanı Trump ve seçimlerdeki rakibi Joe Biden Kenosha'ya gitmişti. Trump aile ile görüşmezken, Biden yaşananlar yüzünden polisi suçlamıştı.