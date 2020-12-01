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Rusya ve Türkiye, Dağlık Karabağ konusunda anlaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Türkiye arasında Dağlık Karabağ'daki ateşkesi izlemekle görevli bir ortak merkez kurulması konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:08, 01/12/2020
Haberler Dünya
Rusya ve Türkiye, Dağlık Karabağ konusunda anlaştı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya ve Türkiye arasında Dağlık Karabağ’daki ateşkesi izlemekle görevli bir ortak merkez kurulması konusunda anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, kurulacak gözlem merkezinde Rusya ve Türkiye tarafından eşit sayıda personel olacağını ve merkeziz Azerbaycan topraklarında yer alacağını aktardı.

Konaşenkov, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında Kasım ayında varılan üçlü anlaşmanın bir parçası olarak, Rus barış güçleri tarafından kontrol edilen Laçın koridorunun Azerbaycan tarafına teslim edildiğini kaydetti. Bakan, şu anda tüm tarafların ateşkesi izlemeye devam ettiğini vurguladı. (İHA)

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Azerbaycan Dağlık Karabağ Ermenistan Milli Savunma Bakanlığı Rusya Türkiye
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