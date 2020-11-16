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Rusya’da corona virüsü rekoru: 22 bin vakaya ulaştı

Rusya'da corona virüsü ile ilgili güncel bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 22.778 insanda Covid-19 tespit edildiği belirtildi. Bu sayı bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:50, 16/11/2020
Haberler Dünya
Rusya’da corona virüsü rekoru: 22 bin vakaya ulaştı

Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri olan Rusya’da bir rekor daha kırıldı… Yapılan açıklamada ülke genelinde 22.778 insanda corona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

6.360 vakanın başkent Moskova’da tespit edildiği belirtilirken ülke genelindeki toplam vaka sayısı da 1.948.603’e ulaştı.

Yetkililer ülkede son 24 saat içerisinde 303 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Rusya’da corona virüsü salgınına bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 33.489’a çıktı.

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