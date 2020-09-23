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Rusya’da düşen Su-35 tipi uçağı başka bir uçak yanlışlıkla vurmuş!

Rusya'da dün düşen Su-30 tipi savaş uçağını, eğitim uçuşu sırasında başka bir savaş uçağı tarafından vurulduğu duyuruldu.

17:19 -
Haberler Dünya
Rusya’da düşen Su-35 tipi uçağı başka bir uçak yanlışlıkla vurmuş!

Rusya’nın Tver bölgesinde Su-30 tipi savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında düşmesiyle ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Rusya’nın resmi haber ajansı Tass’ın haberine göre, düşen Su-35 tipi savaş uçağının eğitim uçuşunda başka bir savaş uçağı tarafından yanlışlıkla vurulduğunu aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu yaparken Tver bölgesindeki Dornikovo köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtilmişti.

Yapılan açıklamada uçaktaki mürettebatın fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu belirtilmişti. (DHA)

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