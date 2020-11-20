Salgının merkez üssünden açık davet: Wuhan’da buluşalım

Dünya Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsüyle temelinden sarsıldı. Önce Avrupa’ya ardından da Amerika kıtasına sıçrayan virüs, yaklaşık 1 yılda 57 milyon insana bulaştı, 1.3 milyondan fazla kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtı.

Dünyada ikinci dalga paniği nedeniyle sıkı önlemler geri dönerken, her şeyin başladığı merkez üssü Wuhan’da ise işler tam tersi durumda. Mayıs ayından bu yana şehir içinde bulaşan vakanın rapor edilmediği Wuhan’da Kültür ve Turizm Ofisi bir tanıtım videosu hazırladı.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve turistleri etkilemeyi amaçlayan videoya ‘Wuhan’da buluşalım’ başlığı verildi. 3 dakikayı aşan videoda şehrin doğal güzellikleri, mimari yapısı ve kültürel ögeleri ön plana çıkarılıyor. Herhangi bir diyaloğun olmadığı videodaki görüntülere müzik eşlik ediyor.

Turizm ofisi, Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da da kampanyayla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, “Wuhan güzelliklerini sunmada hiçbir zaman cimri olmadı. Umarız bunu daha fazla insan anlayabilir. Wuhan’da buluşmak için sabırsızlanıyoruz” denildi.

Wuhan salgının merkezi olsa da, ülke içinde de en çok merak edilen noktaların başında geliyor. Çin Sosyal Bilimler Akademisi Turizm Araştırmaları Merkezi’nin nisan ayında yaptığı bir araştırmaya göre, Wuhan Pekin’i geride bırakarak yerli turistlerin en fazla gitmek yer olmuştu.