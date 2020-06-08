Santo Domingo nerede, hangi ülkede? İşte Santo Domingo’nun haritadaki konumu…

Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’nun nerede olduğu ve haritadaki konumu merak ediliyor. Survivor yarışmasının çekildiği Dominik Cumhuriyeti’nin en büyük şehri olan Santa Domingo’nun haritadaki konumununu ve şehir hakkındaki bilgileri sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.

DOMİNİK CUMHURİYETİ HAKKINDA BİLGİLER

Dominik Cumhuriyeti (İspanyolca República Dominicana, okunuşu ‘Republika Dominikana’), Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır.

Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. Başkenti, Santo Domingo da Amerika’lardaki ilk sömürge başkentiydi. Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükûmet tarafından idare edilmiştir. 1961’de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina’nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmiştir.

SANTA DOMİNGO NEREDE?

Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti. Avrupalıların Batı Yarıküre’de kurdukları en eski sürekli yerleşmedir. Hispaniola Adası güneydoğu kıyısında yer alır.

1496’da Kristof Kolomb’un kardeşi Bartolomeo tarafından Yenidünya’daki ilk İspanyol kolonisinin yönetim merkezi olarak kuruldu.Başlangıçta Ozama Irmağının doğu yakasında yer alan kente, Kastilya ve Aragon Kraliçesi I. Isabel’in onuruna Nueva Isabela adı verildi. Bir kasırgada yıkılınca, ırmağın sağ yakasındaki bugünkü yerinde yeniden kuruldu (1502). Öteki Batı Hint Adaları’yla Amerika’ya yönelik birçok keşif ve fetih seferi buradan başlatıldı. Zamanla Amerika’daki İspanyol topraklarının yönetim merkezi durumuna gelen kent, bugün Meksika ve Peru sınırları içinde bulunan toprakların fethedilmesinden sonra önemini yitirdi.

1795-1809 arasında Fransızların egemenliğinde kalan Santo Domingo, kısa bir süre İspanyollar tarafından yönetildikten sonra komşu Haiti’ye bağlandı. 1844’te bağımsızlığına kavuştu ve yeni Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti oldu.1936’da diktatör Rafael Trujillo tarafından adı Ciudad Trujillo olarak değiştirildiyse de, Trujillo’nun 1961’de öldürülmesinden sonra yeniden eski adını aldı.

Santo Domingo günümüzde ülkenin sanayi, ticaret ve finans merkezidir.Hidroelektirk santrallarının yapımı sanayinin hızla gelişmesini sağlamıştır. Ülkenin metalurji, petrokimya, tekstil, gıda işleme, plastik ve çimento gibi en önemli sanayileri burada toplanmıştır. Limandaki yolcu ve yük trafiği çok yoğundur.

Kentteki yükseköğretim kurumları, Batı Yarıküre’nin en eski yükseköğretim kurumu olan Özerk Santo Domingo Üniversitesi (1538), Pedro Henriquez Urena Ulusal Üniversitesi (1966) ve teknoloji üniversitesidir. Kültürel kuruluşlar arasında Ulusal Tiyatro-Güzel Sanatlar Okulu, müzik konservatuvarı ve Ulusal Senfoni Orkestrası, Kolomb öncesi dönemden kalma yapıtların sergilendiği Dominik İnsanı Müzesi ve Ulusal Kütüphane sayılabilir. Kristof Kolomb’un mezarının bulunduğu Santo Domingo Katedrali’yle Hint Adaları genel valisi Diego Colombo’nun sarayı sömürge döneminden kalma başlıca yapılardır. Nüfusu 2,253,437 kişidir.