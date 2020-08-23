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Sardinya Adası, İtalya’nın yeni salgın merkezi!

Avrupa’da tatil sezonu ile birlikte birçok ülkede corona virüsü salgını etkisini arttırmaya başladı. İtalya’nın ünlü tatil bölgelerinden Sardinya Adası salgın ile mücadele kapsamında uygulanan karantina döneminde ez az vakanın görüldüğü bölgeler arasında yer alıyordu. Karantinanın sona ermesi ve tatil sezonunun başlamasıyla Sardinya Adası ülkede salgının merkezi haline geldi.

19:24 -
Haberler Dünya
Sardinya Adası, İtalya’nın yeni salgın merkezi!

Lazio Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, adadan geri dönenlerin neredeyse yarısının enfekte olduğu aktarıldı. Dün ülke genelinde yapılan Covid-19 testleri sonrası başkent Roma’nın da içinde bulunduğu Lazio bölgesinde 215 kişide corona virüsü tespit edildi.

Bölge, ülkede en fazla vakanın bulunduğu yer olarak kayıtlara geçti. Bölge Yönetimi, tespit edilen 215 yeni vakanın 97’sinin Sardinya Adası kaynaklı olduğunu açıklarken, diğer bölgeler ise karşılıklı olarak yolculara test uygulanmasına karar verdi.

SINIRLARIN YENİDEN KAPATILMASI GÜNDEMDE

Sardinya Adası'nda 9 Temmuz tarihinden bu yana yeni vaka tespit edilmemiş ve Covid-19 nedeni ile can kaybı yaşanmamıştı. Tatil sezonunun başlaması ile adaya sadece bu hafta sonu deniz yoluyla 50 bin kişinin geldiği belirtildi.

Artan vakaların ardından bölgesel yönetimler sınırların yeniden kapatılmasını gündeme getirdi. Campagna Bölgesi Başkanı Vincenzo De Luca geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada, vaka sayılarındaki artışın sürmesi halinde Ağustos ayı sonunda bölgeyi kapatabileceklerini aktarmıştı.

Sardinya Adası’nda tatil yapan Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajloviç’te tatil dönüşü yapılan testler sonucu corona virüsüne yakalandığını öğrenmişti. Semptom göstermeyen Mihajloviç, ulusal corona virüsün tedbirleri nedeni ile 2 hafta evinde karantinada kalacak.

İTALYA’DA VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ SÜRÜYOR

İtalya, dün açıklanan bin 71 vaka ile 12 Mayıs'tan bu yana ilk kez yeni vaka sayısında bini geçmişti. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, pandeminin başlangıcından bu yana 258 bin 136 kişinin virüse yakalandığı, 35 bin 430 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. (İHA)

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