Seçim anketlerinde Donald Trump düşüşte!

Çarşamba günü yayınlanan anketlerde seçimlerde iki parti arasında gidip gelen eyaletlerdeki durum ABD’de şok etkisi yarattı.

CNN yazarı Chris Cillizza'ın haberine göre, Fox News'in Wisconsin Eyaleti'nde yaptığı ankette, Joe Biden'in oy oranı yüzde 49, Donald Trump'ın ise yüzde 40 olarak gözüküyor.

Quinnipiac Üniversitesi'nin Teksas'ta yaptığı ankette ise, Trump yüzde 44, Biden ise yüzde 43 oranında oy alıyor.

Bu rakamlar Trump'ın ikinci kez başkan olma ihtimalinin azaldığını gösteriyor.

Bill Clinton, 1996 yılında başkanlık seçimlerinde Arizonalı seçmenin oylarını alan son Demokrat Partili adaydı. Teksas'ta ise 1976'dan beri Jimmy Carter haricinde hiçbir Demokrat Parti adayı başkanlık seçimlerinde desteklenmedi.

Ohio, 2000'lerin başlarında başkanlık seçimlerinde en arada kalan eyaletlerden biri. Ancak 2016 yılında buradaki oylar, Trump lehine kaydı.

Trump'ın 2016'da yüksek oy aldığı Wisconsin Eyaleti'nin onu tekrar destekleyeceği düşünülüyor.

Uzun süredir Demokrat Parti'nin hâkim olduğu Pensilvanya ve Michigan eyaletlerinde 2016'da Trump kazanmıştı. Anketlere göre bu eyaletler artık Biden'i destekliyor.

CCN yazarı David Wright'ın aktardığı tabloda Trump, Ohio, Wisconsin ve Arizona'daki seçim kampanyalarına yılbaşından itibaren 1 milyon dolardan fazla para harcadı. Bu demek oluyor ki, Trump'ın kampanyaları seçmeni henüz ikna etmiş değil.

ABD SEÇİMLERİNDE OLASI SENARYOLAR

Şimdi bu rakamların Trump'ın Kasım ayında 270 oya ulaşma şansı için ne anlama geldiğine bakalım.

Trump 2016'da 306 oyla seçimi kazandı. 2020 seçimlerinde ise şu senaryolar gerçekleşebilir:

* Trump, Teksas'ı kaybederse (ve 2016'da kazandığı diğer yerleri kazanırsa), seçimi 270 oya karşılık 268 oyla Biden'a kaptıracak.

* Trump, Michigan, Pensilvanya ve Wisconsin'i kaybederse (ve 2016'da kazandığı diğer yerleri kazanırsa), 278 oya karşılık 260 oyla seçimi Biden'a kaptıracak.

* Trump, Arizona, Michigan ve Pensilvanya'da kaybederse (ve 2016'da kazandığı diğer yerleri kazanırsa), 279 oya karşılık 259 oyla seçimi Biden'a kaptıracak.

*Trump, Ohio, Michigan ve Wisconsin'de kaybederse (ve 2016'da kazandığı diğer yerleri kazanırsa), 276 oya karşılık 262 oyla seçimi Biden'a kaptıracak.

* Trump, Arizona, Ohio ve Wisconsin'de kaybederse (ve 2016'da kazandığı diğer yerleri kazanırsa), 271 oya karşılık 267 oyla seçimi Biden'a kaptıracak.

Bahsi geçen senaryoların kesin olduğu söylenemez. Ayrıca anketler, Trump'ın 2016 yılında destek aldığı Florida, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerindeki durumu yansıtmıyor. Her şeyden önce, 3 Kasım'da gerçekleşmesi planlanan seçimlere 152 gün var.

Ancak şu anki oy grafiğinde Trump'a olan desteğin azaldığı ve Biden'in seçimi kazanmak için farklı birçok yola sahip olduğu söylenebilir.

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